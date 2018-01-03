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    Жительницу США ранили из оружия во время трансляции в Facebook - ВИДЕО

    Стрелявшая из оружия женщина скрылась с места происшествия

    Баку. 3 января. REPORT.AZ/ Жительница США получила пулевое ранение из огнестрельного оружия в тот момент, когда она вела прямую трансляцию в социальной сети в Facebook.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал WGN-TV.

    По его информации, инцидент произошел 2 января в ходе конфликта 27-летней женщины с другой женщиной, находившейся в салоне припаркованного автомобиля. В ходе ссоры девушки обменялись оскорблениями, после чего женщина-оператор получила пулевое ранение. Стрелявшая из оружия женщина скрылась с места происшествия.

    Очевидцы произошедшего вызвали врачей и полицию. В настоящее время пострадавшая находится в больнице, ее жизни ничто не угрожает. Правоохранительные органы ведут поиск подозреваемой.

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