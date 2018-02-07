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    Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за попытку организации теракта

    Подсудимый признал себя виновным по всем пунктам обвинения

    Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Житель Нью-Йорка 22-летний Мунтер Омар Салех получил 18 лет тюрьмы и 10 лет условно за сговор с целью поддержки терроризма и за нападение на представителей федеральных правоохранительных органов. 

    Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство юстиции США.

    Салех планировал совершить теракт в поддержку террористической группировки ИГИЛ.

    "Подсудимый вступил в сговор с другими лицами с тем, чтобы привести в действие бомбу на основе скороварки и тем самым устроить теракт в Нью-Йорке, он также участвовал в попытке нападения на правоохранительные органы, которые за ним следили", — заявил и.о. помощника генпрокурора Эдвард О'Каллаган.

    Салех признал себя виновным по всем пунктам обвинения.

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