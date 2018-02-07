Житель Нью-Йорка получил 18 лет тюрьмы за попытку организации теракта

Баку. 7 февраля. REPORT.AZ/ Житель Нью-Йорка 22-летний Мунтер Омар Салех получил 18 лет тюрьмы и 10 лет условно за сговор с целью поддержки терроризма и за нападение на представителей федеральных правоохранительных органов.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает министерство юстиции США.

Салех планировал совершить теракт в поддержку террористической группировки ИГИЛ.

"Подсудимый вступил в сговор с другими лицами с тем, чтобы привести в действие бомбу на основе скороварки и тем самым устроить теракт в Нью-Йорке, он также участвовал в попытке нападения на правоохранительные органы, которые за ним следили", — заявил и.о. помощника генпрокурора Эдвард О'Каллаган.

Салех признал себя виновным по всем пунктам обвинения.