Житель молдавской столицы обклеил свой BMW кристаллами Сваровски - ВИДЕО

Баку. 19 июля. REPORT.AZ/ Воистину гламурный автомобиль сделал себе житель молдавской столицы Кишинева.

Как передает Report, 27-летний Виктор Данила обклеил весь свой кабриолет BMW кристаллами Сваровски. Причем собственноручно. Чтобы сделать весь кузов машины блестящим, молдаванину понадобилось 250 000 камней и 6 месяцев времени.

По словам Данилы, он давно хотел сделать что-то особенное со своим авто, но переживал, получится ли. Он долго сомневался, стоит ли обклеивать колесные диски, ведь дороги-то в Молдове плохие. Однако в конечном счете решил, что автомобиль должен сиять целиком.

К слову отметим, что этот автомобиль был замечен на улицах Кишинева еще в мае, однако тогда о нем и его владельце еще ничего не было известно.