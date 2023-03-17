Житель Корсики: Следует усилить борьбу за расширение использования корсиканского языка

Следует усилить борьбу за расширение использования корсиканского языка.

Следует усилить борьбу за расширение использования корсиканского языка.

Об этом французскому бюро Report сказал житель острова Корсика Павиони Шуковин.

"В настоящее время я на пенсии, но все еще делаю все возможное для этого. Я исповедую христианство и говорю о своей религии на нашем родном корсиканском языке. Потому что гораздо приятнее говорить о Создателе на своем родном языке. В то же время использование родного языка прибавляет уверенности”, - заявил он.

Шуковин отметил, что, хотя не участвует в демонстрациях за расширение роли корсиканского языка, но вносит определенный вклад в эту борьбу, продвигая родной язык.

Напомним, что Административный суд города Бастия на острове Корсика вынес решение, по которому местный законодательный орган - Ассамблея - должен использовать только французский язык, а не корсиканский. В ответ на решение суда на Корсике вспыхнули протесты.