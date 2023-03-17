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Житель Корсики: Следует усилить борьбу за расширение использования корсиканского языка 

Житель Корсики: Следует усилить борьбу за расширение использования корсиканского языка  Следует усилить борьбу за расширение использования корсиканского языка.
Другие страны
17 марта 2023 г. 15:20
Житель Корсики: Следует усилить борьбу за расширение использования корсиканского языка 

Следует усилить борьбу за расширение использования корсиканского языка.

Об этом французскому бюро Report сказал житель острова Корсика Павиони Шуковин.

"В настоящее время я на пенсии, но все еще делаю все возможное для этого. Я исповедую христианство и говорю о своей религии на нашем родном корсиканском языке. Потому что гораздо приятнее говорить о Создателе на своем родном языке. В то же время использование родного языка прибавляет уверенности”, - заявил он.

Шуковин отметил, что, хотя не участвует в демонстрациях за расширение роли корсиканского языка, но вносит определенный вклад в эту борьбу, продвигая родной язык.

Напомним, что Административный суд города Бастия на острове Корсика вынес решение, по которому местный законодательный орган - Ассамблея - должен использовать только французский язык, а не корсиканский. В ответ на решение суда на Корсике вспыхнули протесты.

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