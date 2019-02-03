Житель Канады выиграл в лотерею 20 млн долларов

Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Житель канадской провинции Квебек сорвал крупный джекпот. Он выиграл почти 26,6 млн канадских долларов, что равняется около 20,3 млн долларов США.

Как передает Report, более точной информации о победителе пока нет.

Счастливчик сможет забрать свой приз, предъявив выигрышный билет организаторам. По правилам канадской лотереи, после этого имя победителя должно быть оглашено общественности.

Ранее сообщалось, что в Испании 15-летний мальчик выиграл в лотерею 200 тыс.