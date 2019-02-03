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    Житель Канады выиграл в лотерею 20 млн долларов

    Баку. 3 февраля. REPORT.AZ/ Житель канадской провинции Квебек сорвал крупный джекпот. Он выиграл почти 26,6 млн канадских долларов, что равняется около 20,3 млн долларов США.

    Как передает Report, более точной информации о победителе пока нет.

    Счастливчик сможет забрать свой приз, предъявив выигрышный билет организаторам. По правилам канадской лотереи, после этого имя победителя должно быть оглашено общественности.

    Ранее сообщалось, что в Испании 15-летний мальчик выиграл в лотерею 200 тыс.

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