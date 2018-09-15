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    Житель Индии убил 33 дальнобойщиков и их помощников

    Баку. 15 сентября. REPORT.AZ/ Индийская полиция арестовала мужчину, который признался в убийстве 33 дальнобойщиков и их помощников за последние десять лет. Кроме этого, вместе с сообщниками он продавал содержимое грузовиков и сами машины.

    Как передает Report со ссылкой на Associated Press, мужчина был арестован в городе Бхопал.

    По словам полицейских, на злоумышленника они наткнулись, исследуя ряд похожих убийств дальнобойщиков. Поначалу казалось, что задержанный не был связан с этими преступлениями, однако против него высказались некоторые из его сообщников, пойманных ранее.

    Вскоре рецидивист признался в содеянном и рассказал детали преступлений. Сначала он подсаживался к дальнобойщикам в придорожных кафе, заводил с ними беседу, после чего подсыпал им что-то в еду, от чего те засыпали. Далее он садился за руль грузовиков и отвозил своих жертв в закрытую местность, где и совершал убийства.

    Сообщники убийцы помогали ему продавать товары, которые перевозились в грузовиках, а также машины.

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