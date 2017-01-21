Житель Индии провел 10 лет в тюрьме за преступление своего брата

Баку. 21 января. REPORT.AZ/ Житель индийского города Биджнор, штат Уттар-Прадеш, провел в тюрьме 10 лет за преступление, которое совершил его брат, сообщает Report со ссылкой на Times of India.

Бала Сингх, которому сейчас 43 года, вышел на свободу 20 января. В заключении Бала оказался потому, что не смог доказать, что не является Паппу Сингхом — собственным братом, которого полиция подозревала в убийстве.

"Я потратил десять лет своей молодости в тюрьме просто потому, что у меня не было официальных документов, которые бы подтвердили, что я — не мой брат", — заявил Бала журналистам после освобождения.

Его личность была установлена после отправки отпечатков пальцев в лабораторию. Как отмечает издание, никто из представителей властей при этом не объяснил, почему им потребовалось 10 лет, чтобы провести простой тест на установление личности.