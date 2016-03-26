​Житель Германии выиграл в лотерею более 76 млн. евро

Баку. 26 марта. REPORT.AZ/ В Германии житель Северного Рейна — Вестфалии выиграл в лотерею компании Eurojackpot более 76 млн. евро, передает Report со ссылкой на Газета.Ru.

Данный выигрыш стал вторым по величине в истории Eurojackpot. В мае 2015 года 90 млн. евро выиграл житель Чехии.

До этого момента самый большой выигрыш (59 млн. евро) в Германии получил житель Гессена в декабре 2014 года.

В лотерее Eurojackpot могут принимать участие граждане 17 стран Европы. Для того, чтобы заполучить джекпот, участникам необходимо угадать пять цифр из 50 и плюс два дополнительных числа из десяти.