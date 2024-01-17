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Житель Франции выиграл почти 88 млн евро в европейской лотерее

Житель Франции выиграл почти 88 млн евро в европейской лотерее Гражданин Франции выиграл первый в 2024 году джекпот в лотерее EuroMillions, сумма выигрыша составила почти €88 миллионов.
Другие страны
17 января 2024 г. 20:49
Житель Франции выиграл почти 88 млн евро в европейской лотерее

Гражданин Франции выиграл первый в 2024 году джекпот в лотерее EuroMillions, сумма выигрыша составила почти €88 миллионов.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила пресс-служба лотереи.

"Вчера вечером джекпот EuroMillions был выигран впервые в 2024 году. Приз достался игроку из Франции, у которого совпали все выигрышные номера и который в результате получил €87,9 млн", - говорится в сообщении.

Близкими к выигрышу были еще трое игроков, один из которых также из Франции. Республике джекпот европейской лотереи достается в 125-й раз, она занимает второе место по количеству обладателей главного приза, уступая лишь Великобритании со 126 победителями.

Следующий розыгрыш запланирован на 19 января, а суперрозыгрыш состоится неделю спустя - 26 января. В нем разыграется джекпот с гарантированной суммой выигрыша в €130 млн.

Самый большой куш сорвал 15 октября 2020 года житель Французской Полинезии, которому счастливый билет принес €220 млн.

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