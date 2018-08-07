Житель Франции собирался уплыть в Сирию на лодке, чтобы стать боевиком

Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Мужчина 45 лет, который намеревался пополнить ряды боевиков в Сирии, задержан в конце мая в департаменте Эро на юге Франции, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

Мужчина рассчитывал добраться до Сирии на своей лодке и взять с собой десятилетнюю дочь. Мать ребёнка сообщила об этом в правоохранительные органы.

Кроме того, был взят под стражу сообщник задержанного мужчины, которому исполнился 21 год.

Им предъявлены обвинения в преступном сговоре с террористами, оба находятся под предварительным заключением.