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    Житель Франции собирался уплыть в Сирию на лодке, чтобы стать боевиком

    Баку. 7 августа. REPORT.AZ/ Мужчина 45 лет, который намеревался пополнить ряды боевиков в Сирии, задержан в конце мая в департаменте Эро на юге Франции, сообщает Reportсо ссылкой на РИА "Новости".

    Мужчина рассчитывал добраться до Сирии на своей лодке и взять с собой десятилетнюю дочь. Мать ребёнка сообщила об этом в правоохранительные органы.

    Кроме того, был взят под стражу сообщник задержанного мужчины, которому исполнился 21 год.

    Им предъявлены обвинения в преступном сговоре с террористами, оба находятся под предварительным заключением.

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