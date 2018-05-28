Житель Франции скончался от взрыва купленной на барахолке гранаты

Баку. 28 мая. REPORT.AZ/ Житель Франции скончался в результате взрыва гранаты, которую он купил на барахолке.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает издание Est Republicain.

68-летний житель коммуны Дамлевьер купил на барахолке четыре гранаты. Когда он пытался произвести некие действия с одной из них в гараже, снаряд взорвался. Мужчина скончался.

Отмечается, что полиция поместила продавца под стражу за хранение оружия и непредумышленное убийство. Как сообщил прокурор, при обыске прилавка продавца на барахолке была обнаружена еще одна граната.