Житель Дании арестован по подозрению в содействии теракту в Стамбуле

Баку. 20 июля. REPORT.AZ/ Суд Дании на четыре недели арестовал жителя города Вейле по подозрению в содействии совершению теракта в ночном клубе Стамбула в ночь на 1 января 2017 года, передает Report со ссылкой на ТАСС.

Арест 42-летнего мужчины произошел после того, как власти Дании получили от Турции запрос на задержание и последующую выдачу его турецкой стороне.

"Его подозревают в оказании содействия в совершении теракта в ночном клубе в новогоднюю ночь", - сообщила представитель обвинения Дорте Мёллер-Андерсен.

По ее словам, в конце июня подозреваемого уже задерживали и допрашивали в связи с расследованием теракта, однако впоследствии он был отпущен, поскольку на тот момент еще не был получен запрос от Турции.

Напомним, что в ночь на 1 января 2017 года в стамбульском районе Ортакей в результате теракта в ночном клубе погибли 39 человек, 16 из которых - иностранцы. Как выяснилось, теракт совершил уроженец Узбекистана Абдулгадир Машарипов, вскоре задержанный в одном из районов Стамбула. Ответственность за вылазку взяла на себя ИГ.