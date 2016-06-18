Житель Чикаго застрелен в ходе прямой трансляции в Facebook

Баку. 18 июня. REPORT.AZ/ Житель Чикаго 28-летний Антонио Перкинс застелен во время прямой трансляции в "Фейсбуке", которую он вел, сообщает Report со ссылкой на Би-би-си.

Как сообщил представитель чикагской полиции, пули попали Перкинсу в голову и в шею.

ЧП произошло в одном из западных районов города.

Видео с моментом убийства было доступно в соцсети, его успели посмотреть свыше 700 тысяч раз.

Это уже второе убийство в Чикаго в ходе прямой трансляции в соцсети "Фейсбук" за последние три месяца.

В марте мужчина, личность которого установить не удалось, получил 16 огнестрельных ранений в ходе подобной трансляции.