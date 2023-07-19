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Жестовый язык стал официальным в ЮАР

Жестовый язык стал официальным в ЮАР Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса подписал в среду закон, который придал южноафриканскому жестовому языку статус официального в ЮАР.
Другие страны
19 июля 2023 г. 19:13
Жестовый язык стал официальным в ЮАР

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамапоса подписал в среду закон, который придал южноафриканскому жестовому языку статус официального в ЮАР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, прямую трансляцию церемонии вела местная медиагруппа SABC.

"Жестовый язык стал 12-м официальным языком страны, - заявил Рамапоса. - Присвоение ему нового статуса является важным шагом в реализации прав значительной части населения ЮАР".

Южноафриканский язык жестов является языком коренных народов, который представляет собой важный элемент языкового и культурного наследия ЮАР, говорится в заявлении канцелярии главы государства. Он имеет собственные четкие грамматические структуры и лексику и не зависит ни от какого другого языка.

ЮАР стала четвертой страной в Африке, где жестовый язык стал официальным языком общения, после Кении, Зимбабве и Уганды.

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