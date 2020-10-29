Жервами мощного тайфуна на Филиппинах стали 16 человек

Число жертв тайфуна "Молаве" на Филиппинских островах возросло до 16 человек, четверо считаются пропавшими без вести

Жертвами тайфуна "Молаве" на Филиппинских островах стали 16 человек, четверо считаются пропавшими без вести.

Как передает Report, об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на данные совета республики по чрезвычайным ситуациям.

"В общей сложности 16 человек погибли, 22 пострадали и четверо пропали без вести" — говорится в сообщении совета.

Отмечается, что из-за стихии, которая уже покинула Филиппины, материальные потери понесли около 242 тыс. человек. Ущерб, который нанес тайфун сельскому хозяйству и инфраструктуре страны, оценивается почти в 9 млн долларов США.