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    Жертвой урагана "Элеанор" во Франции стал один человек, еще 26 пострадали

    35 тысяч домохозяйств остались без света

    Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Во Франции бушует ураган "Элеанор".

    Как передает Report, по его вине в департаменте Верхняя Савойя погиб горнолыжник. Травмы получили 26 человек, четверо из них – тяжелые.

    35 тысяч домохозяйств остались без света, передает РИА Новости. В 20 департаментах Франции объявлен повышенный уровень опасности.

    Прогнозы синоптиков неутешительны: ураган, обрушившийся на северо-запад страны, утихать не собирается. В Альпах скорость ветра может достигнуть 180 километров в час, а на Корсике – 200 километров в час. В горах возможны снегопады, которые спровоцируют сход лавин.

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