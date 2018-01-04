Жертвой урагана "Элеанор" во Франции стал один человек, еще 26 пострадали

Баку. 4 января. REPORT.AZ/ Во Франции бушует ураган "Элеанор".

Как передает Report, по его вине в департаменте Верхняя Савойя погиб горнолыжник. Травмы получили 26 человек, четверо из них – тяжелые.

35 тысяч домохозяйств остались без света, передает РИА Новости. В 20 департаментах Франции объявлен повышенный уровень опасности.

Прогнозы синоптиков неутешительны: ураган, обрушившийся на северо-запад страны, утихать не собирается. В Альпах скорость ветра может достигнуть 180 километров в час, а на Корсике – 200 километров в час. В горах возможны снегопады, которые спровоцируют сход лавин.