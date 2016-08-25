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    В Италии жертвами сильного землетрясения числятся 247 человек - ОБНОВЛЕНО

    190 человек погибли в провинции Риети, 57 - в Асколи-Пичено

    Баку. 25 августа. REPORT.AZ/ В результате землетрясения в центре Италии погибли 247 человек.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters в департаменте гражданской защиты Рима заявили, что 190 человек погибли в провинции Риети, 57 - в Асколи-Пичено.

    Напомним, 24 августа подземный толчок магнитудой 6,1 был зарегистрирован в районе города Терни, на границе областей Лацио и Умбрия. Через час после первого толчка произошло повторное землетрясение магнитудой 5,5.

    ***01:50

    Число жертв землетрясения, произошедшего в центральном регионе Италии, увеличилось до 159 человек.

    Как передает Report, об этом сообщило агентство ANSA.

    ***24 августа, 21:37 

    Не менее 120 человек погибли в результате землетрясения, произошедшего в ночь на среду в Италии.

    Как передает Report, об этом завил премьер-министр страны Маттео Ренци.

    "Насчитывается минимум 120 погибших", - сказал он на пресс-конференции, показанной в эфире итальянского телевидения.

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