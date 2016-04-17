Число жертв землетрясения в Эквадоре достигло 233 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 17 Апреля. REPORT.AZ/ Число погибших в результате землетрясения в Эквадоре увеличилось до 233 человек.

Как передает Report, об этом сообщил в воскресенье президент страны Рафаэль Корреа.

"Официальная цифра увеличилась до 233, район Тарки-де-Манта очень пострадал, здания разрушены, вице-президент направляется в (город) Портовьехо", - написал Корреа в своем микроблоге в Twitter.

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Число погибших в результате землетрясения в Эквадоре возросло до 77, ранены по меньшей мере 588 человек.

Как передает Report, об этом сообщает администрация президента Эквадора в своем аккаунте в Twitter.

"На данный момент число погибших достигло 77, ранены 588", — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о 41 погибшем.

Землетрясение стало самым сильным в стране с 1979 года. Стихия принесла значительный урон, особенно сильно пострадало западное побережье страны и город Гуаякиль. Власти рекомендуют людям покинуть прибрежную зону, так как опасаются высокой приливной волны.

Президент страны Рафаэль Корреа прервал визит в Италию и возвращается на родину.

Подземные толчки магнитудой 7,8 были зафиксированы в 23.58 по времени UTC. Эпицентр землетрясения располагался в 28 километрах к юго-востоку от населенного пункта Муисне. Очаг землетрясения залегал на глубине 20,2 километра. На всей территории страны введено чрезвычайное положение в связи с ударом стихии.