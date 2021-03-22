Жертвами засады повстанцев на Филиппинах стали 5 полицейских

В результате засады, устроенной повстанцами на Филиппинах, погибли пять сотрудников полиции, еще двое получили ранения.

В результате засады, устроенной повстанцами на Филиппинах, погибли пять сотрудников полиции, еще двое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заместителя начальника Департамента полиции Гильермо Элеазара.

По его словам, члены Новой народной армии (ННА) устроили засаду на полицейский патруль в городе Лабо провинции Северный Камаринес.

"В результате развязавшейся перестрелки погибли 5 сотрудников полиции, двое получили ранения. Для поимки повстанцев в регион направлены силы безопасности", - сказал Элеазар.

Повстанцы Новой народной армии (ННА) - вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин - организуют вооруженные акции против правительства с 1969 года.