О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жертвами засады повстанцев на Филиппинах стали 5 полицейских

Жертвами засады повстанцев на Филиппинах стали 5 полицейских В результате засады, устроенной повстанцами на Филиппинах, погибли пять сотрудников полиции, еще двое получили ранения.
Другие страны
22 марта 2021 г. 07:17
Жертвами засады повстанцев на Филиппинах стали 5 полицейских

В результате засады, устроенной повстанцами на Филиппинах, погибли пять сотрудников полиции, еще двое получили ранения.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на заместителя начальника Департамента полиции Гильермо Элеазара.

По его словам, члены Новой народной армии (ННА) устроили засаду на полицейский патруль в городе Лабо провинции Северный Камаринес.

"В результате развязавшейся перестрелки погибли 5 сотрудников полиции, двое получили ранения. Для поимки повстанцев в регион направлены силы безопасности", - сказал Элеазар.

Повстанцы Новой народной армии (ННА) - вооруженное крыло маоистской Коммунистической партии Филиппин - организуют вооруженные акции против правительства с 1969 года.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Новости партнеров

Экслюзивные новости

Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
Названо место возведения Мемориального комплекса Отечественной войны и музея Победы
20 марта 2021 г. 11:15
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
Сара Майкл: Всемирный банк может участвовать в расширении ЮГК
19 марта 2021 г. 18:34
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
Украина готова содействовать восстановлению инфраструктуры освобожденных земель Азербайджана
19 марта 2021 г. 10:06
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
Баку и Тбилиси станут городами-побратимами
17 марта 2021 г. 17:44
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
МИД Украины: Взаимодействие с Азербайджаном в ОЧЭС позволит усилить экономическое сотрудничество
17 марта 2021 г. 10:40
Главный редактор газеты Республика скончался от коронавируса
Главный редактор газеты "Республика" скончался от коронавируса
16 марта 2021 г. 11:03
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
В связи с месторасположением Музея Победы в Кабмин направлены предложения
16 марта 2021 г. 10:20
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
Изменилась повестка заседания Милли Меджлиса
13 марта 2021 г. 14:29
В Бакинский цирк назначен новый директор
В Бакинский цирк назначен новый директор
13 марта 2021 г. 13:29
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
Вместо Совета женщин в ПЕА создан новый отдел
11 марта 2021 г. 14:28

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi