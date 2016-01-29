В Нигерии при взрыве террориста-смертника на рынке погибли 11 человек - ДОПОЛНЕНО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, многие получили ранения в результате взрыва террориста-смертника на рынке на северо-востоке Нигерии, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Произошел теракт, совершенный смертником, в отделе зерновых на рынке около полудня", - сообщил агентству ответственный по безопасности в нигерийском штате Гомби Адаму Ахмад (Adamu Ahmad).

По словам свидетелей, самоподрыв совершил подросток 12 лет.

Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.