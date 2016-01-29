В Нигерии при взрыве террориста-смертника на рынке погибли 11 человек - ДОПОЛНЕНО

Баку. 29 января. REPORT.AZ/ По меньшей мере 11 человек погибли, многие получили ранения в результате взрыва террориста-смертника на рынке на северо-востоке Нигерии, передает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.
"Произошел теракт, совершенный смертником, в отделе зерновых на рынке около полудня", - сообщил агентству ответственный по безопасности в нигерийском штате Гомби Адаму Ахмад (Adamu Ahmad).
По словам свидетелей, самоподрыв совершил подросток 12 лет.
Ответственность за теракт пока не взяла на себя ни одна террористическая группировка.
News DepartmentАвтор новости
Поделиться в Facebook