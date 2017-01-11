Жертвами взрыва в Кандагаре стали пять дипломатов из ОАЭ

Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стали жертвами произошедшего накануне в Афганистане взрыва. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти ОАЭ.

Ранее сообщалось, что при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Среди раненых был и посол ОАЭ в Афганистане.

Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян приказал приспустить флаги на зданиях всех министерств и госучреждений страны на три дня в знак траура по погибшим в афганском Кандагаре пяти эмиратским дипломатам.