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    Жертвами взрыва в Кандагаре стали пять дипломатов из ОАЭ

    При взрыве в афганском Кандагаре накануне погибли 11 человек и 16 получили ранения

    Баку. 11 января. REPORT.AZ/ Пять дипломатов из Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) стали жертвами произошедшего накануне в Афганистане взрыва. Как передает Report, об этом сообщает Associated Press со ссылкой на власти ОАЭ.

    Ранее сообщалось, что при взрыве в афганском Кандагаре погибли 11 человек и 16 получили ранения. Взрыв прогремел в гостевом доме губернатора провинции Кандагар. Среди раненых был и посол ОАЭ в Афганистане.

    Президент ОАЭ Халифа бен Зейд Аль Нахайян приказал приспустить флаги на зданиях всех министерств и госучреждений страны на три дня в знак траура по погибшим в афганском Кандагаре пяти эмиратским дипломатам. 

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