Жертвами взрыва в Кабуле стали 16 человек - ВИДЕО - ОБНОВЛЕНО

Баку. 22 июля. REPORT.AZ/ По меньшей мере 16 человек погибли и около 60 получили ранения в результате взрыва вблизи аэропорта в Кабуле.

Как передает Report, об этом сообщает Tolo news со ссылкой на Министерство иностранных дел Афганистана.

Ранее в Кабуле вблизи аэропорта произошёл взрыв сразу после прибытия в страну вице-президента Абдул-Рашида Дустума.

Предположительно, террорист-смертник привёл взрывное устройство в действие рядом с главным входом в аэропорт.

***19:20

Вице-президент Афганистана Абдул-Рашид Дустум заявил о девятерых погибших в результате взрыва в аэропорту Кабула, который произошел вскоре после его прибытия.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал Tolo News.

Взрыв произошел в аэропорту имени Хамида Карзая около 17.00 по местному времени после прибытия Дустума, бежавшего из страны из-за подозрений в пытках и похищении.

По данным телеканала, вице-президент, прибывший в аэропорт в 16.30 по местному времени сразу направился к своему бронированному автомобилю и отъехал от здания аэропорта в сопровождении представителей служб безопасности. После этого он услышал взрыв. По данным источников телеканала, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник. Конвой Дустума при взрыве не пострадал.