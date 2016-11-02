Жертвами взрыва на угольной шахте в Китае стали 33 человека

Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва на угольной шахте на юго-западе Китая стали 33 горняка, поисково-спасательные работы прекращены.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CCTV.

Ранее сообщалось о 15 погибших.

Жертвами взрыва на угольной шахте на юго-западе Китая стали 33 горняка, поисково-спасательные работы прекращены, сообщает телеканал CCTV.

Инцидент произошёл в понедельник утром 11:30 по местному времени на частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин. В момент взрыва под землёй находились 35 человек, двум удалось выбраться.