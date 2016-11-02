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    Жертвами взрыва на угольной шахте в Китае стали 33 человека

    Ранее сообщалось о 15 погибших

    Баку. 2 ноября. REPORT.AZ/ Жертвами взрыва на угольной шахте на юго-западе Китая стали 33 горняка, поисково-спасательные работы прекращены.

    Как передает Report, об этом сообщает телеканал CCTV.

    Ранее сообщалось о 15 погибших.

    Жертвами взрыва на угольной шахте на юго-западе Китая стали 33 горняка, поисково-спасательные работы прекращены, сообщает телеканал CCTV.

    Инцидент произошёл в понедельник утром 11:30 по местному времени на частной угольной шахте в городе Лайсу в муниципалитете Чунцин. В момент взрыва под землёй находились 35 человек, двум удалось выбраться.

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