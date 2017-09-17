Жертвами взрыва на рынке в Афганистане стали четыре человека

Баку. 17 сентября. REPORT.AZ/ Как минимум четыре человека погибли, еще 14 пострадали в результате взрыва на рынке в афганском городе Хост.

Как передает Report, об этом сообщает в воскресенье телеканал Tolo News со ссылкой на местные власти.

По данным телеканала, взрыв произошел в подземной части рынка Хамам. Как заявил руководитель департамента здравоохранения города Хабиб Шах Ансари, при взрыве погибли 4 человека, еще 14 получили ранения, им оказывается необходимая медицинская помощь. Причины произошедшего устанавливаются.