Жертвами взрыва в Кабуле стали не менее 34 человек - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 2

По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в Кабуле, передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа".
Местные СМИ сообщают, что двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в соседнем здании и ведут перестрелку с сотрудниками сил безопасности.
Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.
***10:15
Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 68.
Как передает Report со ссылкой на афганские СМИ, об этом сообщают местные телеканалы
Министерство здравоохранения Афганистана в свою очередь отмечает, что количество пострадавших достигло 65 человек.
***9:57
Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на агентство РИА "Новости".
Местные СМИ пишут, что сегодня утром произошел сильный взрыв в Кабуле, несколько человек пострадали. Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16.
Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел.
В результате взрыва пострадали более 20 человек, их доставили в больницы.
Отмечается также, что при взрыве, прогремевшем недалеко от стадиона Гази, пострадали 16 членов футбольной федерации Афганистана.
Footage released on social media show a heavy blast which is occurred at the center of #Kabul city at around 8:55 am on Monday. #Afghanistan #Blast pic.twitter.com/bxCdYEdnC8— Ariana News (@ArianaNews_) 1 июля 2019 г.
Cəfər AğadadaşovАвтор новости