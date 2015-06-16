​Жертвами вируса MERS в Южной Корее стали 19 человек

Баку. 16 Июня. REPORT.AZ/ Власти Южной Кореи сообщили о трех новых случаях гибели пациентов больниц от коронавируса ближневосточного респираторного синдрома MERS.

Как передает Report, число погибших от болезни достигло 19.

Также минздрав страны выявил еще четыре случая заражения вирусом, число заболевших составили 154 человека.

Отмечается, что более 5,5 тыс. человек находятся в карантине из-за возможного контакта с пациентами больниц, где были выявлены случаи заражения MERS.