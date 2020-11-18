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Жертвами урагана "Йота" в Никарагуа стали шесть человек

Жертвами урагана "Йота" в Никарагуа стали шесть человек Среди погибших числятся двое детей
Другие страны
18 ноября 2020 г. 09:43
Жертвами урагана Йота в Никарагуа стали шесть человек

По меньшей мере шесть человек погибли в Никарагуа в результате наводнений и оползней, вызванных проливными дождями, которые принес на территорию страны ураган "Йота". Как передает Report cо ссылкой на ТАСС, об этом говорится в заявлении вице-президента республики Росарио Мурильо.

Четыре человека стали жертвами стихии во вторник и еще двое - в понедельник. Мурильо уточнила, что среди погибших числятся двое детей, которые утонули в реке.

"Опасность не миновала, ураган покинул территорию, но дожди продолжаются, угроза обрушений и схода оползней увеличивается", - сказала вице-президент. Она отметила, что стихия нанесла "катастрофический ущерб", масштабы которого пока не определены. Из опасных районов эвакуированы 63 тыс. человек, они размещены во временных убежищах.

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