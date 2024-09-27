Жертвами урагана "Хелен" на юго-востоке США стали не менее трех человек

Не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США.

Не менее трех человек стали жертвами урагана "Хелен", который в ночь на пятницу обрушился на юго-восточную часть США.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN.

Из них два человека погибли в штате Джорджия, один - Флорида.

По словам губернатора Флориды Рона ДеСантиса, один человек в штате погиб после того, как на его автомобиль упал дорожный знак. При этом он предупредил, что из-за силы урагана число погибших, вероятно, увеличится.

Ранее сообщалось, что ураган четвертой категории "Хелен" достиг суши около 23:10 в районе устья реки Осилла в штате Флорида. Без света в регионе остались около 1,3 млн домохозяйств, в том числе во Флориде – более 1,1 млн.