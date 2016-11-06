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    Жертвами удара ВВС режима Асада в Сирии стали 11 человек

    Сотрудники Управления гражданской обороны пытаются извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших

    Баку. 6 ноября. REPORT.AZ/ ВВС режима Башара Асада нанесли удары по рынку и зданию школы в населенном пункте Аль-Дана на севере сирийской провинции Идлиб.

    Как передает Report, об этом сообщает агентство Анадолу.

    По данным, в результате, по предварительным данным, погибли 11 человек, сообщили работники полевого госпиталя в Идлибе.

    Большинство погибших - женщины и дети.

    Кроме того, в результате авиаударов ранения получили по меньшей мере 40 человек.

    Раненые доставлены в полевой госпиталь. Сотрудники Управления гражданской обороны пытаются извлечь из-под завалов разрушенных зданий раненых и тела погибших.

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