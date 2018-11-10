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    Жертвами удара ВВС коалиции во главе с США в Сирии стали 26 человек

    Баку. 10 ноября. REPORT.AZ/ Не менее 26 сирийцев стали жертвами удара ВВС международной коалиции под эгидой США, который был нанесен в пятницу по городу Хаджин на восточном берегу Евфрата.

    Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил телеканал Al-Hadath со ссылкой на данные Сирийского центра мониторинга за соблюдением прав человека.

    По его информации, самолеты коалиции атаковали форпост группировки "Исламское государство", но нанесли удары по домам мирных граждан.

    3 ноября во время налета на этот город погибли 15 сирийцев, преимущественно женщины и дети.

    МИД Сирии ранее потребовал от Совета Безопасности ООН осудить бомбардировки ВВС коалиции в Сирии, в ходе которых они применяют боеприпасы с запрещенным белым фосфором.

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