Жертвами удара ВВС коалиции стали 14 жителей Ракки

Баку. 9 июня. REPORT.AZ/ ВВС международной коалиции под эгидой США нанесли в четверг удар по району Мафрак-эль-Джизра в провинциальном центре Ракка (520 км от Дамаска). Жертвами атаки стали 14 мирных жителей, есть раненые.

Как отмечает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство SANA.

ВВС коалиции оказывают поддержку арабо-курдским формированиям из "Сил демократической Сирии" (СДС), которые в настоящий момент штурмуют Ракку - главный форпост террористов ИГИЛ на Евфрате.

Правительство Сирии потребовало 4 июня от Совета Безопасности ООН осудить бомбардировки ВВС США и их союзников в провинциях Ракка и Дейр-эз-Зор, в результате которых гибнут мирные граждане, в том числе женщины и дети.

"Людские и материальные потери, к которым ведут эти авиаудары, ничуть не меньше урона, наносимого преступными действиями бандформирований в Сирии", - подчеркивалось в документе.

В нем указывалось, что мишенями авиации США и их союзников становятся объекты инфраструктуры, мосты, нефтяные и газовые колодцы, плотины и электростанции.