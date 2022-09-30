Жертвами тропического шторма "Иэн" во Флориде стали 15 человек

По меньшей мере 14 человек погибли вследствие тропического шторма "Иэн", который обрушился в среду на штат Флорида как ураган четвертой степени.

По меньшей мере 15 человек погибли вследствие тропического шторма "Иэн", который обрушился в среду на штат Флорида как ураган четвертой степени.

Как передает Report, об этом сообщает CNN со ссылкой на местные власти.

По информации телекомпании, "в юго-западной и в центральной частях Флориды сообщается по меньшей мере о 15 жертвах". Большинство погибших зафиксировано в прибрежном округе Шарлотт, на который пришелся основной удар стихии. Там, по данным на вечер четверга, погибли по меньшей мере восемь человек.

По данным Национального центра по наблюдению за ураганами США, "Иэн" теперь ослаб до тропического шторма с порывами ветра до 29 м/с. Он движется в северо-восточном направлении со скоростью около 14 км/ч.

По последней информации, без электричества в штате остались 2,6 млн потребителей.