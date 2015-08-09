Жертвами террористических атак в Кабуле стали солдаты США

Баку. 9 августа. REPORT.AZ/ Cреди погибших в результате террористических атак в Кабуле в пятницу, по крайней мере, сорок мирных афганцев, кадетов, а также один солдат армии США, сообщает Белый Дом со ссылкой на телефонный разговор советника президента США по национальной безопасности Сьюзан Райс и президента Афганистана Мохаммада Ашрафа Гани, информирует РИА Новости.

"Эта чудовищная атака унесла жизни по крайней мере сорока афганцев, включая женщин, детей, афганских кадетов", — говорится в заявлении Белого Дома.

Там же отмечается, что президент Афганистана выразил госпоже Райс соболезнования, в связи с убийством одного солдата США и ранением еще нескольких военнослужащих, добавляется в сообщении.

Афганские боевики в пятницу совершили нападение на объект миссии НАТО в Кабуле.

Нападение началось со взрыва неподалеку от аэропорта Кабула и продолжалось несколько часов. Взрыв стал одним из трех, произошедших в столице Афганистана в пятницу.

Жертвами взрыва заминированного грузовика в Кабуле в пятницу стали 15 человек, почти 400 человек получили ранения. Затем последовал второй взрыв у полицейской академии, в результате погибли по меньшей мере 27 человек, не менее 26 пострадали.