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    ​Жертвами терактов в Бейруте стали более 40 человек

    Кроме того, не менее 117 человек получили ранения

    Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Более 40 человек погибли в результате двух взрывов в пригороде столицы Ливана Бурдж-аль-Баражне.

    По сообщениям Report, об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт ливанской газеты "Дейли стар".

    Кроме того, не менее 117 человек получили ранения.

    На месте работают спасатели и "скорая помощь".

    По предварительным данным, обе бомбы подорвали террористы-смертники.

    А через несколько часов после взрывов ответственность за инцидент взяло на себе "Исламское государство Ирака и Леванта".

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