​Жертвами терактов в Бейруте стали более 40 человек

Баку. 13 ноября. REPORT.AZ/ Более 40 человек погибли в результате двух взрывов в пригороде столицы Ливана Бурдж-аль-Баражне.

По сообщениям Report, об этом передает "Интерфакс" со ссылкой на сайт ливанской газеты "Дейли стар".

Кроме того, не менее 117 человек получили ранения.

На месте работают спасатели и "скорая помощь".

По предварительным данным, обе бомбы подорвали террористы-смертники.

А через несколько часов после взрывов ответственность за инцидент взяло на себе "Исламское государство Ирака и Леванта".