Жертвами терактов на северо-востоке Сирии стали 60 человек

Баку. 11 декабря. REPORT.AZ/ Число погибших в результате взрывов в христианском городе Телль-Тамер на северо-востоке Сирии достигло 60 человек, еще не менее 90 находятся в госпиталях.

Как передает Report, об этом сообщило информационное агентство САНА со ссылкой на источники в провинциальном полицейском управлении.

По их данным, такое большое число жертв объясняется тем, что смертники подорвали цистерну с мазутом в самом центре города, где скопилось большое число жителей. Другая взрывчатка была заложена в грузовик с мешками сахара, который ожидала толпа людей у продовольственной базы. Третий взрыв прогремел на овощном рынке Сук-эль-Джумля. Для своей атаки смертники из экстремистской организации "Исламское государство" (ИГ) избрали четверг - накануне выходного дня (пятницы), когда сирийцы запасаются продуктами и мазутом для отопления.

"На месте взрывов скончались 15 человек, еще 45 умерли от полученных ранений в больнице. Среди жертв больше всего женщин", - сообщили в полиции. Погибли также бойцы сил самообороны, которые состоят в этом регионе из курдов и ассирийцев. Один из взрывов был устроен у их полевого госпиталя.