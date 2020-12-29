Жертвами теракта в Мали стали французские военнослужащие

Трое военнослужащих 1-го егерского полка ВС Франции погибли в Мали при подрыве бронеавтомобиля на самодельном взрывном устройстве

Трое военнослужащих 1-го егерского полка ВС Франции погибли в Мали при подрыве бронеавтомобиля на самодельном взрывном устройстве.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны республики.

Инцидент произошел утром 28 декабря в районе населенного пункта Омбори. Около двух недель назад этот район посещал начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр. Он высоко оценил действия военнослужащих, участвующих в операции "Бархан".

За атакой предположительно стоят боевики "Аль-Каиды"