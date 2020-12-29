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Жертвами теракта в Мали стали французские военнослужащие

Жертвами теракта в Мали стали французские военнослужащие Трое военнослужащих 1-го егерского полка ВС Франции погибли в Мали при подрыве бронеавтомобиля на самодельном взрывном устройстве
Другие страны
29 декабря 2020 г. 04:29
Жертвами теракта в Мали стали французские военнослужащие

Трое военнослужащих 1-го егерского полка ВС Франции погибли в Мали при подрыве бронеавтомобиля на самодельном взрывном устройстве.

Как передает Report, об этом сообщает Минобороны республики.

Инцидент произошел утром 28 декабря в районе населенного пункта Омбори. Около двух недель назад этот район посещал начальник Главного штаба Вооруженных сил Франции генерал Франсуа Лекуантр. Он высоко оценил действия военнослужащих, участвующих в операции "Бархан".

За атакой предположительно стоят боевики "Аль-Каиды"

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Версия на азербайджанском языке Malidə törədilən partlayış nəticəsində Fransanın bir neçə əsgəri həlak olub

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