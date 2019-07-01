Жертвами теракта в Кабуле стали шесть человек - ВИДЕО - ФОТО - ОБНОВЛЕНО - 4

Шесть человек погибли и более сотни пострадали в результате нападения боевиков радикального движения "Талибан" в столице Афганистана в понедельник.

Как передаёт Report, такие данные приводятся в официальном заявлении афганского министерства внутренних дел.

Как отметил официальный представитель МВД Афганистана Нусрат Рахими, жертвами теракта стали два полицейских и четыре гражданских лица. Он указал, что, по последним данным, более 100 человек, пострадавших при взрыве в центре Кабула, доставлены в госпитали столицы. Рахими добавил, что во время операции по обезвреживанию боевиков, участвовавших в атаке, более двухсот мирных жителей были срочно эвакуированы из района, где прогремел взрыв.

***15:31

Более 100 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на афганские СМИ.

Министерство здравоохранения Афганистана сообщило, что в результате взрыва пострадали 105 человек, включая 26 детей и 5 женщин.

По данным властей, после взрыва двое нападавших продолжали оказывать сопротивление сотрудникам сил безопасности из строящегося здания напротив. Позже представитель МВД заявил, что оба нападавших были ликвидированы.



***10:48



По крайней мере 34 человека погибли и 68 пострадали в результате взрыва в понедельник в Кабуле, передает Report со ссылкой на агентство "Синьхуа".

Местные СМИ сообщают, что двое боевиков, причастных к теракту, укрылись в соседнем здании и ведут перестрелку с сотрудниками сил безопасности.

Ответственность за нападение не взяла на себя ни одна из действующих в стране группировок.

***10:15



Число пострадавших в результате взрыва в Кабуле возросло до 68.

Как передает Report со ссылкой на афганские СМИ, об этом сообщают местные телеканалы

Министерство здравоохранения Афганистана в свою очередь отмечает, что количество пострадавших достигло 65 человек.

***9:57



Более 20 человек пострадали в результате взрыва в Кабуле, сообщает Report со ссылкой на агентство РИА "Новости".

Местные СМИ пишут, что сегодня утром произошел сильный взрыв в Кабуле, несколько человек пострадали. Источники сообщили телеканалу, что взрыв произошел в полицейском округе №16.

Очевидцы отмечали, что на месте взрыва также был слышен выстрел.

В результате взрыва пострадали более 20 человек, их доставили в больницы.

Отмечается также, что при взрыве, прогремевшем недалеко от стадиона Гази, пострадали 16 членов футбольной федерации Афганистана.