​Жертвами тайфуна на Филиппинах стали 17 человек

Не менее 17 человек погибли на Филиппинах из-за тайфуна "Тисой".

Как передает Report, об этом в среду сообщило агентство Bloomberg.

Так, ущерб, нанесенный стихией сельскому хозяйству, оценивается местными властями в $15,7 млн. Около полумиллиона человек были эвакуированы. В настоящее время закрытыми остаются три моста и участки нескольких дорог.

Администрация международного аэропорта Манила в качестве меры предосторожности во вторник закрыла на 12 часов все четыре терминала воздушной гавани. Кроме того, значительные повреждения получил аэропорт Легаспи в провинции Албай.

"Тисой" является двадцатым тайфуном, который обрушился на Филиппины в текущем году. Скорость его ветра достигает 150 км/ч