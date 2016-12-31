Жертвами стрельбы после концерта рэпера в США стали два человека

Баку. 31 декабря. REPORT.AZ/ По меньшей мере два человека погибли, еще два получили ранения в результате стрельбы после концерта хип-хоп исполнителя Мика Милла (настоящее имя Роберт Римик Уильямс) в США, сообщает Report со ссылкой на New York Daily News.

Инцидент произошел у концертной арены Oakdale Theatre в городе Уоллингфорд в штате Коннектикут. Когда певец закончил выступление и направлялся в автомобиль, у входа на арену прогремели выстрелы из огнестрельного оружия.

По данным полиции, рэпер Милл находился рядом с одним из пострадавших, который был ранен в ногу. На месте погибли два человека, еще двое были госпитализированы. Их ранения неопасны для жизни. Полиция проводит расследование.