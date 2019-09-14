Жертвами совершенных хуситами обстрелов в Йемене стали не менее 13 человек

Не менее 13 мирных жителей погибли в результате обстрелов, совершенных сторонниками мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) по территории йеменских провинций Ходейда и Таиз.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Associated Press (AP).

По данным представителей сил безопасности страны, основной удар был нанесен по Ходейде (административный центр провинции), где погибли по меньшей мере 11 человек, включая шестерых членов одной семьи. В Таизе жертвами минометного обстрела стали двое детей, уточняет агентство.