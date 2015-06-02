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    ​Жертвами смертника в Ираке стали не менее 38 человек

    Большинство погибших - сотрудники полиции

    Баку. 2 Июня. REPORT.AZ/ Не менее 38 человек стали жертвами взрыва в Ираке, организованного боевиками "Исламского государства Ирака и Леванта" (ИГИЛ).

    Как передает Report со ссылкой на BBC, бомба была заложена в машине, припаркованной недалеко от полицейского участка на востоке Рамади, в 80 км к западу от Багдада. Смертник завел машину и протаранил здание полицейской базы.

    Большинство погибших - сотрудники полиции. Ранения получили не менее десятка человек, и медики опасаются, что число жертв взрыва может возрасти.

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