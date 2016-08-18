Жертвами смертника из "Аль-Каиды" стали четыре солдата йеменской армии

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Четверо военнослужащих армии Йемена погибли в результате подрыва террориста-смертника из "Аль-Каиды" в провинции Абьян на юге страны.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

"Погибли четверо солдат, остальные получили ранения", - сообщил агентству источник в военных структурах страны.

Террорист на своей машине врезался в два автомобиля, которые принадлежали военным. Транспортные средства были припаркованы на дороге, соединяющей города Лодер и Моудия.