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    Жертвами смертника из "Аль-Каиды" стали четыре солдата йеменской армии

    Террорист на своей машине врезался в два автомобиля, которые принадлежали военным

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ Четверо военнослужащих армии Йемена погибли в результате подрыва террориста-смертника из "Аль-Каиды" в провинции Абьян на юге страны.

    Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Франс Пресс.

    "Погибли четверо солдат, остальные получили ранения", - сообщил агентству источник в военных структурах страны.

    Террорист на своей машине врезался в два автомобиля, которые принадлежали военным. Транспортные средства были припаркованы на дороге, соединяющей города Лодер и Моудия.

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