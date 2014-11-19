Жертвами сильного снегопада в штате Нью-Йорк стали четыре человека

Баку. 19 ноября. REPORT.AZ/ По меньшей мере четыре человека погибли в результате сильного снегопада, обрушившегося на штат Нью-Йорк в США. Как сообщает Report со ссылкой на телеканал CNN, стихия бушует в регионе уже несколько дней, однако наибольшее количество снега выпало в Нью-Йорке во вторник. В некоторых районах штата высота снежного покрова уже превышает метр.

Как заявил представитель властей округа Эри, один мужчина погиб в результате дорожного происшествия, вызванного снегопадом. Еще трое местных жителей умерли от сердечного приступа, предположительно, разгребая лопатами сугробы.

На магистралях штата десятки людей остаются заблокированными в своих автомобилях. Губернатор штата Эндрю Куомо направил 150 военнослужащих национальной гвардии США для оказания помощи на дорогах.