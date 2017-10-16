Жертвами сильнейших пожаров на северо-западе Испании стали 2 человека - ОБНОВЛЕНО

Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ Жертвами сильнейших пожаров в испанской автономии Галисия стали 2 человека.

Как передает Report, об этом сообщают местные СМИ, ссылаясь на мэрию муниципалитета Нигран провинции Понтеведра.

Согласно данным ведомства, люди сгорели в мини-фургоне, который оказался в эпицентре огня.

В настоящее время в регионе эвакуированы ряд домов и студенческое общежитие в Виго. Ожидается, что порывы ветра достигнут 35-39 километров в час.

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Баку. 16 октября. REPORT.AZ/ В автономном сообществе Галисия на северо-западе Испании горят леса.

Как передает Report, об этом сообщает BLN News в своем микроблоге в Twitter.

По информации, ситуацию существенно осложняет сильный порывистый ветер.

Выясняются подробности инцидента.