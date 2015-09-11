​Жертвами схода вагона с рельсов в Бельгии стали 18 человек

Баку. 11 сентября. REPORT.AZ/ В результате схода с рельсов вагона пассажирского поезда в Бельгии пострадали 18 пассажиров.

Как передает Report, об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Национальное общество железных дорог Бельгии.

Шесть человек получили тяжелые травмы.

Как отметили в компании, авария произошла на вокзале населенного пункта Бюизинген. Поезд следовал по маршруту Схарбек-Герардсберген и в вагонах было более 300 человек.

Не получившие травм пассажиры эвакуированы. О причинах аварии до сих пор неизвестно.