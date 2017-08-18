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    Жертвами схода оползня в Демократической Республики Конго стали 40 человек

    Оползень сошел в результате проливных дождей

    Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате схода оползня.

    Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

    Представитель местных властей в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго Джозеф Ндиа сообщил агентству, что оползень сошел в районе рыбацкой деревни на западном берегу озера Альберт. Оползень сошел в результате проливных дождей.

    Жертвами оползня стали 40 человек в населенном пункте Тора, которому нанесен серьезный ущерб, сказал Ндиа.

    На место выехали представители местных властей и МККК. Существует вероятность того, что число жертв оползня может возрасти.

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