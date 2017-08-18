Жертвами схода оползня в Демократической Республики Конго стали 40 человек

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ По меньшей мере 40 человек погибли на северо-востоке Демократической Республики Конго (ДРК) в результате схода оползня.

Как передает Report, об этом сoобщил Anadolu.

Представитель местных властей в провинции Итури на северо-востоке Демократической Республики Конго Джозеф Ндиа сообщил агентству, что оползень сошел в районе рыбацкой деревни на западном берегу озера Альберт. Оползень сошел в результате проливных дождей.

Жертвами оползня стали 40 человек в населенном пункте Тора, которому нанесен серьезный ущерб, сказал Ндиа.

На место выехали представители местных властей и МККК. Существует вероятность того, что число жертв оползня может возрасти.