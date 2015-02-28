В результате серии взрывов в Ираке погибли 19 человек

Баку. 28 февраля. REPORT.AZ/ Несколько мощных взрывов прогремели сегодня в двух городах к северу от столицы Ирака. Как сообщает Report со ссылкой на ТАСС, в результате взрывов погибли 19 человек.

Два взрыва прогремели в городке Баляд-Руз, расположенном в провинции Дияла в 70 км к северо-востоку от Багдада. Согласно сообщению агентства, жертвами двойного теракта стали по меньшей мере 11 человек, еще 50 получили ранения.

Еще одну атаку боевики произвели в городе Самарра. Там начиненный взрывчаткой автомобиль был подорван рядом с КПП. В результате погибли восемь представителей проправительственных формирований, еще 15 были ранены.

Также сообщается, что в районе этого населенного пункта армия и полиция ведет бой с боевиками "Исламского государства".