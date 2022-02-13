Жертвами ракетного обстрела в Йемене стали 3 ребенка

В результате разрыва ракетного снаряда в провинции Мариб в центральной части Йемена погибли трое детей.

В результате разрыва ракетного снаряда в провинции Мариб в центральной части Йемена погибли трое детей.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщила одна из местных правозащитных организаций, ведущая наблюдение за разминированием и смертностью из-за неразорвавшихся боеприпасов и мин. По данным НПО, дети погибли в районе Хариб провинции Мариб.

9 февраля правозащитники сообщили, что в результате взрыва мин, заложенных повстанцами из движения "Ансаруллах" (хуситы), а также боеприпасов в январе текущего года в Йемене погибли 36 мирных жителей, 37 получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют движения "Ансаруллах" (хуситы) и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдаллы Салеха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. Хуситы удерживают контроль над столицей страны, городом Сана, и рядом других районов.

Силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией поддерживают правительство Йемена в борьбе с хуситами с марта 2015 года.

Согласно отчетам ООН, с начала войны и до конца 2021 года война в Йемене прямо или косвенно унесла жизни 377 тыс. человек. Гуманитарный кризис в Йемене, одной из беднейших стран мира, достиг пугающих масштабов.