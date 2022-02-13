О нас
Report Georgia
Аудио новости

Жертвами ракетного обстрела в Йемене стали 3 ребенка

Жертвами ракетного обстрела в Йемене стали 3 ребенка В результате разрыва ракетного снаряда в провинции Мариб в центральной части Йемена погибли трое детей.
Другие страны
13 февраля 2022 г. 05:14
Жертвами ракетного обстрела в Йемене стали 3 ребенка

В результате разрыва ракетного снаряда в провинции Мариб в центральной части Йемена погибли трое детей.

Как передает Report со ссылкой на "Анадолу", об этом сообщила одна из местных правозащитных организаций, ведущая наблюдение за разминированием и смертностью из-за неразорвавшихся боеприпасов и мин. По данным НПО, дети погибли в районе Хариб провинции Мариб.

9 февраля правозащитники сообщили, что в результате взрыва мин, заложенных повстанцами из движения "Ансаруллах" (хуситы), а также боеприпасов в январе текущего года в Йемене погибли 36 мирных жителей, 37 получили ранения.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором, с одной стороны, участвуют движения "Ансаруллах" (хуситы) и сторонники свергнутого президента Йемена Али Абдаллы Салеха, а с другой - правительственные войска, лояльные президенту Абдураббу Мансуру Хади. Хуситы удерживают контроль над столицей страны, городом Сана, и рядом других районов.

Силы Арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией поддерживают правительство Йемена в борьбе с хуситами с марта 2015 года.

Согласно отчетам ООН, с начала войны и до конца 2021 года война в Йемене прямо или косвенно унесла жизни 377 тыс. человек. Гуманитарный кризис в Йемене, одной из беднейших стран мира, достиг пугающих масштабов.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Экслюзивные новости

Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
Посол: Японские компании будут работать на освобожденных территориях Азербайджана
12 февраля 2022 г. 16:40
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
Центральный банк: Со второй половины года инфляция пойдет на убыль
12 февраля 2022 г. 13:21
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
Эльман Рустамов: Цены на нефть являются серьезной поддержкой для курса маната
12 февраля 2022 г. 11:56
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
В Азербайджане подготовят новый Налоговый кодекс
11 февраля 2022 г. 17:24
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
Самира Мусаева: В отношении СМИ могут быть применены налоговые льготы
11 февраля 2022 г. 17:06
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
В Азербайджане налогоплательщикам предоставят амнистию капитала и имущества
11 февраля 2022 г. 16:42
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
Министр Рашад Набиев о политике государства в связи с радиочастотами
9 февраля 2022 г. 12:37
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
Азербайджан поставляет в Турцию дополнительные объемы газа по ее просьбе
8 февраля 2022 г. 17:25
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
Министр: В ближайшие месяцы будет пресечено вещание иранских каналов на юге Азербайджана 
8 февраля 2022 г. 14:27
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
Сафар Мехдиев: В этом году завершится строительство таможенного поста ”Ханоба”  
8 февраля 2022 г. 13:40

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi