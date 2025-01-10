О нас

Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса стали 10 человек

Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса стали 10 человек По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.
Другие страны
10 января 2025 г. 09:48
Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса стали 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC news, об этом сообщила служба судебно-медицинской экспертизы.

"Тела еще не опознаны. Процесс опознания погибших может занять несколько недель, поскольку Департамент судмедэкспертизы из-за условий пожара и соображений безопасности не имеет доступа к определенным участкам", - говорится в сообщении ведомства.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна предупредил, что пожары продолжаются, поэтому пока неизвестно сколько людей могло погибнуть.

"Точное число погибших не будет известно до тех пор, пока группы по расследованию убийств не смогут получить доступ к этим районам", - сказал он.

09.18

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до восьми человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила о еще двух жертвах стихии в районе Палисейдс, практически полностью уничтоженном огнем.

Пожар в районе Палисейдс и пожар, получивший название Итон, уничтожили или повредили более 10 тысяч строений. По данным агентства, были разрушены пять церквей, синагога, семь школ, две библиотеки, бутики, бары, рестораны, банки и продуктовые магазины.

Региональный администратор федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) Роберт Фентон-младший заявил, что приказы об обязательной эвакуации действуют в отношении 360 тыс. человек.

Подпишитесь на наш Telegram канал

Самое читаемое

AnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
ФотоAnewZ: Опубликованные эксклюзивные фотографии самолета AZAL свидетельствуют о внешнем вмешательстве
4 января 2025 г. 17:28
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
В AZAL прокомментировали слухи о нештатной ситуации с рейсом Баку–Казань
3 января 2025 г. 22:01
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
В двух районах Баку будут перебои с водоснабжением
3 января 2025 г. 15:12
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
В Баку и на Абшероне ожидаются дождь и ветер, в горных районах - снег
4 января 2025 г. 13:25
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
Амин Мамедов: Если Карасев смог оскорбить главу иностранного государства без последствий, то завтра он сделает это и в адрес главы РФ
7 января 2025 г. 18:45
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
В Джалилабаде в результате столкновения автомобилей пострадали 3 человека
4 января 2025 г. 14:40
Расшифрованные материалы черных ящиков упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
Расшифрованные материалы "черных ящиков" упавшего близ Актау самолета доставят в Астану
7 января 2025 г. 13:40
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
Предварительный отчет о причинах авиакатастрофы в Актау будет обнародован в конце января
5 января 2025 г. 16:28
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
Завтра в Баку и на Абшероне ожидаются интенсивные осадки
6 января 2025 г. 13:21
В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град
В Баку ожидаются дожди, в ряде районов страны выпадет град
5 января 2025 г. 12:55

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi