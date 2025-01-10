Жертвами пожаров в районе Лос-Анджелеса стали 10 человек

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.

По меньшей мере 10 человек погибли в результате пожаров, охвативших округ Лос-Анджелес.

Как передает Report со ссылкой на телеканал NBC news, об этом сообщила служба судебно-медицинской экспертизы.

"Тела еще не опознаны. Процесс опознания погибших может занять несколько недель, поскольку Департамент судмедэкспертизы из-за условий пожара и соображений безопасности не имеет доступа к определенным участкам", - говорится в сообщении ведомства.

Шериф округа Лос-Анджелес Роберт Луна предупредил, что пожары продолжаются, поэтому пока неизвестно сколько людей могло погибнуть.

"Точное число погибших не будет известно до тех пор, пока группы по расследованию убийств не смогут получить доступ к этим районам", - сказал он.

09.18

Число жертв лесных пожаров в американском штате Калифорния увеличилось до восьми человек.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал CNN со ссылкой на местные власти.

Ранее сообщалось о шести погибших.

Начальник пожарной службы Лос-Анджелеса Кристин Кроули сообщила о еще двух жертвах стихии в районе Палисейдс, практически полностью уничтоженном огнем.

Пожар в районе Палисейдс и пожар, получивший название Итон, уничтожили или повредили более 10 тысяч строений. По данным агентства, были разрушены пять церквей, синагога, семь школ, две библиотеки, бутики, бары, рестораны, банки и продуктовые магазины.

Региональный администратор федерального агентства по управлению чрезвычайными ситуациями (FEMA) Роберт Фентон-младший заявил, что приказы об обязательной эвакуации действуют в отношении 360 тыс. человек.