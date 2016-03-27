​Жертвами пожара в тюрьме Индонезии стали пять человек

Баку. 27 Марта. REPORT.AZ/ В Индонезии в городе Бенгкулу на острове Суматра из-за беспорядков заключенных в тюрьме Малаберо произошел пожар, в результате которого погибли пять человек.

Как передает Report, об этом сообщает Associated Press.

По словам полицейских, бунт среди заключенных начался после того, как сотрудники агентства по борьбе с наркотиками хотели увезти из тюрьмы одного из основных заключенных, который контролирует наркотический бизнес из тюрьмы Малаберо.

Начальник областной полиции Бриг Гуфрон заявил, что заключенные таким образом хотели показать жест солидарности тюремному наркобарону.

Отмечается, что один заключенный проходит курс лечения в результате пожара, в то время как 252 других переведены в соседнюю тюрьму Бентиринг.

Индонезия имеет чрезвычайно строгие законы о наркотиках. По всей стране проводятся рейды, так как число наркоманов в стране выросло в прошлом году с 4,2 млн до почти 6 млн человек.